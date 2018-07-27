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РЖД в первой половине 2018 года инвестировали в развитие Северной ЖД 3,5 млрд рублей
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РЖД в первой половине 2018 года инвестировали в развитие Северной ЖД 3,5 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ОАО «РЖД» в первом полугодии 2018 года направило на развитие инфраструктуры Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО «РЖД») 3,5 млрд рублей, следует из сообщения магистрали.
"В I полугодии 2018 года в развитие инфраструктуры Северной железной дороги ОАО «РЖД» направило 3,5 млрд рублей, до конца года планируется направить еще 12,9 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Средства реализуются на повышение пропускных способностей Северо-Западного региона дороги.
"Выполняется реконструкция железнодорожных путей на участках Шалакуша — Лепша, Лежа — Вохтога, Мошное — Большая Кяма — Урамец, Александров — Балакирево, Бушуиха — Лежа, Шексна — Чебсара, Шелекса — Емца", — уточняется в сообщении.
В отчетный период проведена модернизация 100,2 км железнодорожного пути, заменены 34 стрелочных перевода. Инвестиции составили 2,1 млрд рублей. До конца года на эти цели будет затрачено еще 3,1 млрд рублей.
Также ведется обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна. За первое полугодие объем инвестиций составил 201,2 млн рублей.
В обеспечение технологической устойчивости производственного процесса и безопасности жизнедеятельности за шесть месяцев вложено 607,2 млн рублей. По этой программе до конца года будет инвестировано еще 6,2 млрд рублей.
В реконструкцию инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса и вокзального комплекса дальнего сообщения за полугодие вложено 56,5 млн рублей, общий годовой объем инвестиций на эти мероприятия составит 579 млн рублей.
С начала года для СЖД приобретено трех новых локомотива серии ТЭП70БС для вождения пассажирских поездов.
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