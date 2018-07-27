УФАС оштрафовало «Донавтовокзал» и «Транс Сервис» на 10 млн рублей 

27 июля 2018 года Ростовское УФАС завершило работу по привлечению участников картельного сговора — ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» к административной ответственности. Совокупный размер штрафа превысил 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее региональное УФАС неоднократно уличало ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» в неправомерных действиях. В часности, кассиры главного ростовского автовокзала перенаправляли пассажиров в кассы «Транс сервиса» для приобретения более доргих билетов. Как отметили в атимонопольном ведомстве, рейсы «Транс Сервиса» выполнялись чаще, а билеты имели более высокую цену, что негативно влияло на конкуренцию на рынке пассажирских перевозок и способствовало необоснованному перераспределению пассажиропотока.