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УФАС оштрафовало «Донавтовокзал» и «Транс Сервис» на 10 млн рублей
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УФАС оштрафовало «Донавтовокзал» и «Транс Сервис» на 10 млн рублей 

Ростовские Вести 2 часа назад
27 июля 2018 года Ростовское УФАС завершило работу по привлечению участников картельного сговора — ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» к административной ответственности. Совокупный размер штрафа превысил 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее региональное УФАС неоднократно уличало ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» в неправомерных действиях. В часности, кассиры главного ростовского автовокзала перенаправляли пассажиров в кассы «Транс сервиса» для приобретения более доргих билетов. Как отметили в атимонопольном ведомстве, рейсы «Транс Сервиса» выполнялись чаще, а билеты имели более высокую цену, что негативно влияло на конкуренцию на рынке пассажирских перевозок и способствовало необоснованному перераспределению пассажиропотока.
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