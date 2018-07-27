УФАС оштрафовало «Донавтовокзал» и «Транс Сервис» на 10 млн рублей

Ростовские Вести: последние новости

В Ростове один человек пострадал при пожаре на Ленинаканской

С 1 августа Восточный производственный участок “ТНС энерго Ростов-на-Дону” будет работать по новому адресу

Департамент транспорта Ростова взялся за работу и уже выявил 15 нарушений