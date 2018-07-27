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Жители Молжаниновского обсудят с главой управы содержание и уборку территорий
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Жители Молжаниновского обсудят с главой управы содержание и уборку территорий 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В следующую среду, 1 августа, в актовом зале «Школы Перспектива» пройдет традиционная встреча главы управы Молжаниновского Артура Силиверстова с жителями района.
На встрече будут обсуждаться подготовка жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период, содержание и уборка территорий.
— После основного доклада глава управы ответит на накопившиеся вопросы жителей, — пояснила главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района Юлия Шапран.
На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответы в письменном виде.
Диалог с властью состоится в 19.00 по адресу: ул. Синявинская, 11А. Вход свободный для всех желающих. Предварительная регистрация не нужна. (еп)
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