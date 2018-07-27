«Квоты под киль» простимулируют строительство рыболовецких судов в Приморье

Заместитель председателя правительства Юрий Борисов , посетивший сегодня Владивосток в рамках Морского салона-2018, отметил: среди прочих вопросов на пленарном заседании обсуждалось строительство в Приморье судов для рыболовецкого флота.

«Это самый массовый вопрос с точки зрения эффективности использования судов, так как эта отрасль обеспечивает нас продуктами питания. Очень много в этой сфере делается и многое будет делаться. Государство уже реализует масштабные меры в данном направлении. Это, в частности, погашение процентной ставки, лизинговых платежей судовладельцам», — отметил Борисов.

По мнению вице-премьера, главное нововведение — это «квоты под киль».

«Рыболовам дают право вылавливать рыбу на длительный срок при условии, что они будут строить суда. Это стимулирующая мера, которая будет способствовать быстрому обновлению рыболовецкого флота», — подчеркнул зампред правительства РФ