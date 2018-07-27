«Квоты под киль» простимулируют строительство рыболовецких судов в Приморье 

Заместитель председателя правительства Юрий Борисов, посетивший сегодня Владивосток в рамках Морского салона-2018, отметил: среди прочих вопросов на пленарном заседании обсуждалось строительство в Приморье судов для рыболовецкого флота.
«Это самый массовый вопрос с точки зрения эффективности использования судов, так как эта отрасль обеспечивает нас продуктами питания. Очень много в этой сфере делается и многое будет делаться. Государство уже реализует масштабные меры в данном направлении. Это, в частности, погашение процентной ставки, лизинговых платежей судовладельцам», — отметил Борисов.
По мнению вице-премьера, главное нововведение — это «квоты под киль».
«Рыболовам дают право вылавливать рыбу на длительный срок при условии, что они будут строить суда. Это стимулирующая мера, которая будет способствовать быстрому обновлению рыболовецкого флота», — подчеркнул зампред правительства РФ.
Стоит отметить, что благодаря этой мере в прошлом году в России началось строительство ста судов на большинстве верфей.
Фото — Администрация Приморского края