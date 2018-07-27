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В четырех районах Перми в выходные отключат холодную воду. Карта
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В четырех районах Перми в выходные отключат холодную воду. Карта 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Воды не будет в четырех районах Перми
С 28 и 29 июля в Перми пройдут масштабные отключения холодной воды. Они затронут сразу несколько районов города. Больше всего домов попадут под отключение в Индустриальном районе.
— В каких-то случаях мы перестанем подавать воду из-за планового ремонта, в каких-то из-за аварийного. Срок отключения составит не больше суток, — рассказали в ООО «Новогор-Прикамье». — На Гайве в части домов вода сохранится, но давление в трубах будет понижено.
Дома, которые останутся без воды 28 июля, мы отметили на интерактивной карте синим цветом. Там, где ожидается слабый напор — зеленым. Дома, попадающие под отключение 29 июля, выделены желтым.
— В первые часы после включения из крана может пойти вода другого качества, чем обычно. Это объясняется застоем, но, как правило, в течение нескольких часов это проходит, — ранее объясняли в пресс-службе ООО «НОВОГОР-Прикамье».
Ранее в пермском микрорайоне Заостровка вода пропала из-за аварии на сетях.
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