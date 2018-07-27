Если вам мешают спать, обратитесь в Роспотребнадзор 

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Кроме того, после получения доказательств превышения допустимого уровня шума (заключение органов Роспотребнадзора ) заинтересованное лицо вправе предъявить исковые требования к нарушителю о приведении уровня шума в соответствие с требованиями санитарных норм и правил.

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока. Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки установлены Санитарными нормами 2.2.4/2.1.8.562-96. «2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36, а также положениями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64.

Порядок контроля уровней шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях для оценки их соответствия требованиям гигиенических нормативов определен Методическими указаниями «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. Методические указания. МУК 4.3.2194-07», утвержденными Роспотребнадзором 05.04.2007 (далее — Методические указания).

Так, оценка соответствия уровня шума гигиеническим нормативам (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) осуществляется центрами гигиены и эпидемиологии, другими организациями, аккредитованными в установленном порядке, или экспертами с подтвержденной квалификацией (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в муниципальном образовании (городе, административном районе) в субъекте РФ) (п. 1.3 Методических указаний).

Органами Роспотребнадзора выдается Санитарно-эпидемиологическое заключение на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы (п. 1.6 Методических указаний).

В связи с этим в случае установления факта допустимого превышения уровня шума необходимо обратиться с жалобой в контролирующий орган (Роспотребнадзор), а также зафиксировать данное нарушение санитарных норм и правил путем измерения уровня излучаемого шума.

Протокол измерений, составленный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», а также Санитарно-эпидемиологическое заключение впоследствии будут являться доказательствами нарушения прав заявителя.

В целях защиты своих прав заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с исковыми требованиями о демонтаже оборудования, расположенного в доме, которое является источником шума (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 22.12.2017 по делу N 33-21745/2017, Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 22.09.2015 по делу N А33-22699/2014), об устранении нарушений прав граждан путем приведения уровня шума в соответствие с требованиями санитарных норм и правил (Апелляционное определение Московского городского суда от 24.01.2018 по делу N 33-2738/2018, Апелляционное определение Московского городского суда от 04.12.2017 по делу N 33-49540/2017, Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.10.2016 N 33-19038/2016 по делу N 2-12/2016), о запрете деятельности, создающей неблагоприятный шум (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.05.2016 N Ф04-1537/2016 по делу N А27-11954/2015).

Кроме того, за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта предусмотрена административная ответственность (ст. ст. 6.3, 6.4 КоАП РФ). Факт привлечения ответчика к административной ответственности также может быть рассмотрен в качестве доказательства нарушения покоя и тишины в случае предъявления соответствующих исковых требований.

Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных указанными нормами, уполномочены органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 23.13 КоАП РФ).

Привлечение к административной ответственности за превышение допустимого уровня шума активно применяется на практике.

Вместе с тем действующим законодательством РФ вопросы защиты права граждан на покой и тишину также отнесены к ведению субъектов РФ.

Например, п. 1 ст. 2 Закона г. Москвы от 12.07.2002 N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в г. Москве» (далее — Закон о тишине) определены действия, нарушающие покой граждан и тишину в ночное время.

Кроме того, этой статьей установлен запрет на действия, нарушающие покой граждан и тишину, при проведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме и (или) нежилого помещения, не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, иных ремонтных работ в данных помещениях с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию).

Нарушение покоя граждан и тишины в г. Москве влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом г. Москвы об административных правонарушениях (ст. 3 Закона о тишине).

В настоящее время на рассмотрение в Госдуму РФ внесен Проект Федерального закона N 350950-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым предлагается дополнить КоАП РФ нормами, предусматривающими ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, и наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по указанному составу должностных лиц органов внутренних дел (полиции).

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