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Разработками волгоградских студентов заинтересовались местные предприятия
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Разработками волгоградских студентов заинтересовались местные предприятия 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В областном комитете промышленности состоялось совещание, на котором обсуждались возможности внедрения разработок волгоградских студентов на заводах региона.
По данным пресс-службы губернатора, рассматривалось несколько работ молодых ученых ВолгГТУ. Одна из них, это проект по определению усталости водителя. Суть его заключается в том, что когда механизм замечает отклонения от нормативов, он уведомляет диспетчера и водителя о необходимости остановить машину, сделать паузу на отдых. Эту технологию можно использовать на автомобильном, железнодорожном, авиационном видах транспорта. Другим перспективным проектом является развитие аддитивного производства: 3D-принтеры выращивают объект с нуля, добавляя к нему мелкие порции материала, формирующие слои. Были предложены еще два изобретения — уплотнители для одновременной изоляции скважины в воде и нефти и интеллектуальный рукав для восстановления трубопроводных сетей различного назначения.
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