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Батутный центр заставили нанять тренеров и врачей после инцидентов с детьми
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Батутный центр заставили нанять тренеров и врачей после инцидентов с детьми 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил в полном объёме иск районной прокуратуры к батутному центру Eversi — прокуроры требовали, чтобы во время занятий в нём присутствовали профессиональные тренеры и врачи.
«Требования прокуратуры были: обеспечить присутствие медицинского работника в период проведения занятий с детьми и обязать общество [с ограниченной ответственностью «Скайзон»] обеспечить оказание услуг лицами, которые имеют соответствующий уровень подготовки и квалификации. Это по части тренеров. Такого там не было», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Елена Суздальцева.
Ещё одно требование, которое также удовлетворил суд, обязывает руководство батутного центра назначить персонального ответственного на случай возможных несчастных случаев.
Напомним, что батутный центр Eversi (ООО «Скайзон») привлёк внимание полиции после того, как в 2016 году на дне рождения 9-летнего школьника травмы во время прыжков получили сразу четверо детей. Сам именинник пострадал больше всех — он получил компрессионный перелом позвоночника.
В 2017 году стало известно о новых происшествиях в батутном центре, которыми заинтересовалось уже областное следственное управление СК. В СК пояснили корреспонденту НГС, что следствие по этому делу ещё не закончено.
Также осенью 2017 года руководство батутного центра безуспешно пыталось судиться с прокуратурой Железнодорожного района по результатам проверки работы спортивного центра силовиками.
Директор спортивного центра Eversi Андрей Кожевников отказался комментировать корреспонденту НГС решение Железнодорожного суда и не уточнил, собирается ли подавать апелляцию.
Решение суда в законную силу ещё не вступило.
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