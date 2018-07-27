Главу Екатериновского района оштрафовали за задержку при оплате подрядных работ 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области признало виновным главу Екатериновского района Сергея Зязина в нарушении закона о контрактной системе. Ранее в районе проводился аукцион по ямочному ремонту дороги к селу Упоровка-Юбилейный с начальной ценой контракте три миллиона рублей. По закону оплата со стороны заказчика выполненных работ должна проводиться не более чем в течение 15 рабочих дней после их приемки. Однако Зязин нарушил сроки, поэтому чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.