ОНФ составил рейтинг самых нелепых оправданий дорогостоящих закупок

ОНФ составил рейтинг наиболее комичных ответов на запросы общественников по поводу закупочной политики. Активисты отметили, что по итогам эксперты организации составят обращения о дорогостоящих закупках госкомпаний.

Первое место поделили сразу две организации: АО «Транснефть-Приволга», который купил два автомобиля Land Cruiser Prado по 3,8 млн рублей каждый, и Чапаевский механический завод, который приобрел Ford Explorer за 2,9 млн рублей.

— На простой, в общем-то, вопрос общественников — «Зачем?» — обе компании объяснили покупку роскошных авто необходимостью разъездов для своих сотрудников, инженерно-технических работников, но никак не для руководства. Ну и, конечно же, дальностью расстояний и сложной проходимостью местности, — отметил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Вадим Нуждин.

Вторую позицию занял ООО «Оренбург Водоканал». Организация арендовала у единственного поставщика два помещения 100 и 160 человек с предоставлением видео и аудио оборудования. Стоимость закупки составила 1,4 млн рублей. На запрос ОНФ предприятие заявило, что только один ресторан в Оренбурге способен соблюсти необходимые заказчику санитарно-гигиенические нормы. Активисты полагают, что в этом случае необходимо подключить региональный Роспотребнадзор

На третьей строчке оказалась « Почта России », которая в августе прошлого года провела мероприятие на яхте за 4,1 млн рублей. На каждого гостя пришлось около 20,5 тысяч рублей.

— Только спустя полгода «Почта России» смогла ответить на вопрос о целесообразности потраченных на банкет средств. Компания сочла нужным в ответе указать, что оплачивались только расходы, предусмотренные программой форума, а не затраты по прибытию и убытию участников. Как этот факт соотносится с тратами на банкет, остается загадкой, — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Сергей Лихачев

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