Специалисты «Поездов здоровья» продолжают работу в районах Нижегородской области

Специалисты «Поездов здоровья» продолжают работу в районах Нижегородской области Второй месяц в рамках реализации инициативы главы региона Глеба Никитина «Доступная медицина»мобильные диагностические лаборатории — «Поезда здоровья» работают в Нижегородской области.

По состоянию на 25 июля 2018 года автопоезда северного и южного направлений уже побывали в 61 населенном пункте25 областных районов.

Специалистами обследовано 12934 пациента, проведено22656 консультации, выявлено 2891 заболевание, 6524человек направлены на дообследование. Рекомендации по лечению получили 9736 нижегородцев, 988 человек госпитализированы.

Наиболее востребованными традиционно остаются консультации невролога — 2898, кардиолога — 2816 и офтальмолога — 2717.

«Уровень наших специалистов достаточно высокий. В работе мобильных диагностических лабораторий принимают участие врачи из основных клиник нашего региона. Это и областная больница имени Семашко, и кардиоцентр, и областная стоматологическая больница, и областной онкодиспансер. Все специалисты высококвалифицированные и помощь жителям оказывается на очень высоком уровне», — рассказала руководитель «Северного» поезда Наталья Тарадайко.

По инициативе жителей в мобильных диагностических лабораториях заведены «Книги отзывов», в которых все желающие могут оставить мнения о работе «Поездов здоровья». Пациенты единодушно отмечают высокий профессионализм и внимательное отношение к себе со стороны всех специалистов мобильных диагностических лабораторий. Также нижегородцы высказывают пожелания организовать работу мобильно-диагностических лабораторий на регулярной основе. В этом их полностью поддерживают врачи центральных районных больниц.

«Я со своим ребенком — вторым и третьим — за помощью обращалась в областной центр. Для того, чтобы туда попасть, необходимо за месяц брать талончики, свой график как-то подгонять. А здесь я все получила на месте, и ответы на все свои вопросы, и успокоилась. И как мама, я очень рада и довольна»», — отметила жительница села Бриляково Городецкого района Людмила Нарышкина

Напомним, глава региона Глеб Никитин не раз отмечал, что проект «Доступная медицина» возник в результате работы над Стратегией развития Нижегородской области и рабочих поездок по районам. Из комплексных решений в направлении Стратегии «Развитие человеческого капитала» были отобраны те инициативы, которые могут начать реализовываться уже этим летом, и дать конкретные результаты в ближайшее время. Проект «Доступная медицина» именно такой.

В течение 2,5 месяцев — с 15 июня по 31 августа мобильные диагностические лаборатории «Поезда здоровья» посетят131 населенный пункт в 49 районах Нижегородской области.

Информационная справка.

«Поезд здоровья» северного направления в ближайшие дни будет находиться:

в Балахнинском районе — 30 июля — 1 августа,

«Поезд здоровья» южного направления будет находиться:

в Перевозском районе — 30-31 июля,

в Вадском районе — 1 августа,