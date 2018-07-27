«Там, где клён шумит»: самарскую набережную украсит новый арт-объект 

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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире Moscow River Cup

Появилось обновленное расписание переправы из Самары в Ширяево

В Самаре перепланируют частный сектор между Загорской и Георгия Ратнера