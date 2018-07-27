«Там, где клён шумит»: самарскую набережную украсит новый арт-объект 

Под клёном скульптор разместил гитару
В Самаре ко Дню города появится новый памятник. Медный клён с бирюзовой жар-птицей установят на набережной до 8 сентября. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
— Совместно с властями решили установить скульптурную композицию «Клён» в честь хита «Синей птицы», который впервые исполнили в Куйбышеве. Проект поддержали ещё в 2016 году, но он так и остался ждать своего часа, — рассказал Александр Хинштейн.
Скульптуру изготовили за счет средств спонсоров.