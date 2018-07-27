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«Там, где клён шумит»: самарскую набережную украсит новый арт-объект
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«Там, где клён шумит»: самарскую набережную украсит новый арт-объект 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Под клёном скульптор разместил гитару
В Самаре ко Дню города появится новый памятник. Медный клён с бирюзовой жар-птицей установят на набережной до 8 сентября. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
— Совместно с властями решили установить скульптурную композицию «Клён» в честь хита «Синей птицы», который впервые исполнили в Куйбышеве. Проект поддержали ещё в 2016 году, но он так и остался ждать своего часа, — рассказал Александр Хинштейн.
Скульптуру изготовили за счет средств спонсоров.
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