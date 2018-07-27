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Звезда «Уральских пельменей» прокомментировала слухи о распаде коллектива
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Звезда «Уральских пельменей» прокомментировала слухи о распаде коллектива 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Продолжительное время юмористический проект «Уральские пельмени» судился с бывшим директором. На протяжении трех лет они ходили по судам и никак не могли прийти к согласию. Еще в конце 2017 года актеры шоу подали иск, в котором требовали взыскать с бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского 28,3 млн рублей, но проиграли дело. Последнее время появились слухи, что коллектив окончательно распался и больше не будет радовать зрителей новыми шоу.
Однако одна из его участников Юлия Михайлова поспешила внести ясность в ситуацию. В соцсети она сообщила, что дело обстоит иначе. «Слухи о распаде „Уральских Пельменей“ сильно преувеличены, ооочень сильно! Мы — вместе! Полны оптимизма, юморизма и творческих планов! До скорых встреч», — написала она. На другой своей страничке она также разместила эту информацию: «Ответственно заявляю: Мы — вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлое юмористическое будущее. Новый шаг завтра вечером — концерт в Москве!», — сообщила актриса вчера своим поклонникам.
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Как развалились «Уральские пельмени»Бывшего лидера коллектива Сергея Нетиевского выгнали из команды: когда-то неразлучные коллеги и друзья поссорились из-за денег. К своему посту Юлия добавила видео, на котором запечатлены все члены коллектива. Поклонники были очень рады этому известию. «Лучшее, что осталось на телевидении! Вы войдете в историю!», «Обожаю вас всех и каждый из вас бриллиант», «Ребята, вы самые лучшие! Держите свою марку, не меняйте формат», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что коллектив распался, так как его покинули сразу несколько актеров, в том числе и Юлия Михалкова. Однако эта информация оказалась неправдивой.
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