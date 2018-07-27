Минпромтор РФ рассмотрит необходимость утилизационного сбора на велосипеды 

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу обсудить необходимость утилизационного сбора на велосипеды. Предложение одобрил глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов, сообщила газета «Известия».
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации до 1 октября должно решить, есть ли необходимость в соответствующем документе, который могут подготовить уже к 1 октября 2019 года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Если закон вступит в силу, единоразовый утилизационный сбор будут взимать, чтобы обеспечить экологическую безопасность окружающей среды и охрану жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта. В России аналогичные меры приняты в отношении импортных и отечественных автомобилей.