Минпромтор РФ рассмотрит необходимость утилизационного сбора на велосипеды

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации до 1 октября должно решить, есть ли необходимость в соответствующем документе, который могут подготовить уже к 1 октября 2019 года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».