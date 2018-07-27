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Минпромтор РФ рассмотрит необходимость утилизационного сбора на велосипеды
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Минпромтор РФ рассмотрит необходимость утилизационного сбора на велосипеды 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Город Киров.RU
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу обсудить необходимость утилизационного сбора на велосипеды. Предложение одобрил глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов, сообщила газета «Известия».
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации до 1 октября должно решить, есть ли необходимость в соответствующем документе, который могут подготовить уже к 1 октября 2019 года. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Если закон вступит в силу, единоразовый утилизационный сбор будут взимать, чтобы обеспечить экологическую безопасность окружающей среды и охрану жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта. В России аналогичные меры приняты в отношении импортных и отечественных автомобилей.
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