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В Пскове решали, где разбить народный парк
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В Пскове решали, где разбить народный парк 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Оргкомитет по реализации в Пскове проекта «Городской народный парк» провел заседание 26 июля.
Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, участники оргомитета рассмотрели поступившие от горожан и общественных организаций предложения по концепции будущего народного парка, сбор которых завершился 15 июля 2018 года.
По решению оргкомитета псковичам теперь предлагается выбрать путем голосования название парка. В организационный комитет поступили три предложения по названию: 1. «Народный парк», 2) «Степановский лужок», 3) парк «Электрон». Если ни один из вариантов не нравится, есть возможность в срок до 25 августа предложить свое название.
Свои предложения можно присылать по электронной почте: doc1@duma.pskov.ru. Или принести на бумажном носителе по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 14
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