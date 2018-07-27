В Пскове решали, где разбить народный парк

Оргкомитет по реализации в Пскове проекта «Городской народный парк» провел заседание 26 июля.

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, участники оргомитета рассмотрели поступившие от горожан и общественных организаций предложения по концепции будущего народного парка, сбор которых завершился 15 июля 2018 года.

По решению оргкомитета псковичам теперь предлагается выбрать путем голосования название парка. В организационный комитет поступили три предложения по названию: 1. «Народный парк», 2) «Степановский лужок», 3) парк «Электрон». Если ни один из вариантов не нравится, есть возможность в срок до 25 августа предложить свое название.

Свои предложения можно присылать по электронной почте: doc1@duma.pskov.ru. Или принести на бумажном носителе по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 14