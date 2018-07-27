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На левом берегу Воронежа появится памятник сотрудникам госбезопасности
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На левом берегу Воронежа появится памятник сотрудникам госбезопасности 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Воронеже установят памятник героям отрядов спецподразделений и сотрудникам органов госбезопасности, информация об этом появилась в постановлениях мэра.
Памятник установят по адресу: Ленинский проспект, 94в по решению комиссии по культурному наследию. Финансированием работ, связанных с проектированием, изготовлением и установкой памятника, займется Братство ветеранов «Русь». Они же займутся благоустройством прилегающей территории.
Памятник передадут в управление Центру военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Открытие памятника запланировано на III квартал 2018 года.
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