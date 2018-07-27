На левом берегу Воронежа появится памятник сотрудникам госбезопасности

В Воронеже установят памятник героям отрядов спецподразделений и сотрудникам органов госбезопасности , информация об этом появилась в постановлениях мэра.

Памятник установят по адресу: Ленинский проспект, 94в по решению комиссии по культурному наследию. Финансированием работ, связанных с проектированием, изготовлением и установкой памятника, займется Братство ветеранов «Русь». Они же займутся благоустройством прилегающей территории.

Памятник передадут в управление Центру военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Открытие памятника запланировано на III квартал 2018 года.