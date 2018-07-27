Круглосуточная работа медицинских авиабригад налажена в Боткинской больнице

Вертолетные бригады ГКБ им. Боткина начали дежурить в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

— Сейчас с помощью авиационных бригад эвакуируются не только пострадавшие с травмами, но и пациенты с соматическими заболеваниями, например инфарктами и инсультами. В распоряжении авиамедицинских бригад три санитарных вертолета. Они оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, инкубаторами для транспортировки новорожденных, — пояснил Хрипун.

Чиновник добавил, что вертолетная площадка на территории Боткинской больницы открыта в 2016 году. (мю)