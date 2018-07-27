Госдеп заявил о сохраняющемся риске санкций против работающих над «Северным потоком» фирм

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил о сохраняющемся «серьезном» риске санкций для фирм, работающих над российскими проектами газопроводов в Европу, в частности, над «Северным потоком-2», но отказался уточнить, будут ли ограничительные меры действительно введены и в какие сроки.

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу «Северный поток-2», и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с «Северным потоком-2» с помощью поставок сжиженного природного газа. В Германии и России подчеркивают, что проект является сугубо коммерческим, в частности, угрозы санкциями в Москве считают проявлением недобросовестной конкуренции.

Украину и Феннон, который недавно посетил Польшу Грецию , заявил в ходе телефонного брифинга, что «США будут продолжать дипломатическими средствами доносить идею энергетической безопасности посредством диверсификации маршрутов, источников и поставок энергии». Он отметил, что в США ожидают от европейской комиссии «директив по газу», нацеленных на продвижение идеи транспарентности энергетического рынка.

"Фирмы, задействованные в секторе (проекта) российского энергетического трубопровода, вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций — это касается и «Северного потока-2» и, конечно, «Турецкого потока», — заявил Феннон.

При этом он не стал уточнять, будут ли санкции рано или поздно введены, отметив лишь, что «риск санкций сохраняется». «Что касается будущих санкций, того, будут ли они введены и когда, США не комментируют, что мы планируем делать в будущем, но мы хотим подчеркнуть серьезный риск, который существует», — отметил представитель госдепа

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».