Теперь жителям ЮЗАО есть, где искупаться

Только сегодня после проведения дополнительных проб воды, Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха «Тропарево». Об этом сообщается на сайте пресс-службе ведомства.

Теперь жителям ЮЗАО есть, где искупаться. В связи с получением удовлетворительных результатов исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме, зона отдыха «Тропарево» открыта для купания с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил купание в московских зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» из-за неудовлетворительного качества воды.