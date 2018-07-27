Ещё
Теперь жителям ЮЗАО есть, где искупаться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Теперь жителям ЮЗАО есть, где искупаться 

Ясенево 3 часа назад
Фото: Ясенево
Только сегодня после проведения дополнительных проб воды, Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха «Тропарево». Об этом сообщается на сайте пресс-службе ведомства.
Теперь жителям ЮЗАО есть, где искупаться. В связи с получением удовлетворительных результатов исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме, зона отдыха «Тропарево» открыта для купания с сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил купание в московских зонах отдыха «Тропарево» и «Левобережный» из-за неудовлетворительного качества воды.
Ясенево: последние новости
В Черемушкинском суде присяжные впервые вынесли вердикт Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг горожанам С 29 июля в Московском метро появятся карты «Тройка» с изображением амурского тигра
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта292
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара133
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий743
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной671
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать82
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение