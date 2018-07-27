Самый дешевый билет на «Ласточку» можно будет купить за 360 рублей

«Мы провели серьезную работу с РЖД по запуску регулярного скоростного поезда между Псковом и Санкт-Петербургом, заниматься этим вопросом я начал с первых дней работы в регионе. Со времени первых переговоров прошло чуть больше полугода и за это время мы оперативно отработали все технические и финансовые вопросы. Хочу поблагодарить Олега Валентиновича и его команду за внимание к региону, профессиональный подход и возможность реализации проекта в достаточно короткие сроки. Для региона это очень важно. Наличие регулярного поезда позволит улучшить транспортную доступность Псковской области и обеспечить конкуренцию на рынке пассажирских перевозок. Но самое главное — жители нашего региона теперь смогут быстрее, с комфортом и без пробок добраться до северной столицы, а петербуржцы к нам. На маршруте будет действовать гибкая тарифная сетка, и каждый пассажир сможет выбрать билет по приемлемой для него цене», — прокомментировал предстоящее событие врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Первая «Ласточка» прибудет из Санкт-Петербурга в Псков 4 августа, обратно поезд пойдет 5 августа.

Время отправления из Пскова в 06:00 (поезд № 810), прибытие в 09:30 на Балтийский вокзал. С Балтийского вокзала в 06:55 будет следовать поезд «Ласточка» № 809. Он прибудет в Псков в 10:25. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Поезда будут делать остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные.

В августе билеты на «Ласточку» будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: базовый класс — 360 руб., экономический класс — 432 руб., бизнес — около 1490 рублей.

Сейчас между Псковом и Санкт-Петербургом курсирует один пассажирский поезд 1 раз в неделю. Время в пути занимает около 4 часов 20 минут. Кроме того, осуществляется ежедневное регулярное движение согласованных пересадочных пригородных поездов сообщением Псков — Луга, Луга — Санкт-Петербург. Общее время в пути составляет порядка 4-х часов. Остальные массовые перевозки пассажиров осуществляются на автобусах и маршрутках, находящихся в пути 4,5–5 часов.