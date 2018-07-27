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В Крыму каждый второй собственник жилья не платит за капремонт
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В Крыму каждый второй собственник жилья не платит за капремонт 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Крым на сегодняшний день составляет 49%. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель гендиректора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК Василий Маратканов.
"До недавнего времени процент собираемости был низкий — 36-39%. Сегодня он составляет около 50%. Но это недостаточно большая цифра", — отметил он.
По словам Маратканова, повышению уровня собираемости способствовало решение фонда не начислять пеню крымчанам, погасившим долги по уплате взносов на капремонт до 1 сентября этого года.
"Данное решение уже имеет большой экономический эффект. Если в мае собираемость по взносам на капремонт составила порядка 30 миллионов рублей, то уже в июне после принятия этого решения было собрано порядка 55 миллионов рублей", — констатировал заместитель гендиректора организации.
Маратканов также добавил, что на злостных неплательщиков взносов на капремонт уже поданы иски в суд.
"Сегодня мы массово обращаемся в судебные органы, получаем первые судебные решения, и уже пошли первые взыскания. На данный момент подано порядка 200 исков", — сказал он.
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