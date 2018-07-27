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Журналист Фернандо Гареа стал новым главой испанского информагентства EFE
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Журналист Фернандо Гареа стал новым главой испанского информагентства EFE 

ТАСС 3 часа назад
МАДРИД, 27 июля. /ТАСС/. Журналист Фернандо Гареа стал новым главой испанского информационного агентства EFE. Он сменит на данном посту Хосе Антонио Веру, который возглавлял это СМИ с 2012 года, сообщило в пятницу само агентство.
Изменения в руководстве EFE происходят после прихода к власти в стране Испанской социалистической рабочей партии. Кандидатура Гареа была предложена правительством королевства и поддержана Конгрессом депутатов (нижняя палата парламента).
Новый глава агентства родился в испанской столице в 1962 году, закончил Мадридский университет Комплутенсе. До своего назначения на должность главы EFE он работал в газетах El Confidencial, El Mundo, El Pais и др. испанских СМИ.
Информационное агентство EFE было основано в 1939 году и считается одним из крупнейших в мире.
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