Журналист Фернандо Гареа стал новым главой испанского информагентства EFE

МАДРИД , 27 июля. / ТАСС /. Журналист Фернандо Гареа стал новым главой испанского информационного агентства EFE. Он сменит на данном посту Хосе Антонио Веру, который возглавлял это СМИ с 2012 года, сообщило в пятницу само агентство.

Изменения в руководстве EFE происходят после прихода к власти в стране Испанской социалистической рабочей партии. Кандидатура Гареа была предложена правительством королевства и поддержана Конгрессом депутатов (нижняя палата парламента).

Новый глава агентства родился в испанской столице в 1962 году, закончил Мадридский университет Комплутенсе. До своего назначения на должность главы EFE он работал в газетах El Confidencial, El Mundo, El Pais и др. испанских СМИ.

Информационное агентство EFE было основано в 1939 году и считается одним из крупнейших в мире.