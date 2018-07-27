Приставы оплатят отдых в Греции бывшей должнице, которую не выпустили из страны

Пермском крае суд взыскал с ФССП более 100 000 руб. в пользу бывшей должницы, которая не смогла вместе с внуками вылететь на отдых в Грецию из-за ошибки судебных приставов.

Жительнице города Березники из-за долга в 129 668 руб. был на полгода ограничен выезд за границу. В марте 2017 года она полностью погасила долг. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об отмене для нее временного ограничения права на выезд из РФ

Спустя три месяца экс-должница за 248 000 руб. приобрела путевку на отдых в Греции вместе с двумя внуками — 12 и 13 лет. Однако в пермском аэропорту Большое Савино перед вылетом выяснилось, что ограничение на выезд из РФ приставами снято не было, поэтому отправиться на отдых женщина не может.

У туристки в аэропорту подскочило давление, так что потребовалась помощь медработников. Затем семья вынуждена была вернуться для разбирательств с приставами в Березники. Чтобы не потерять оставшиеся дни отдыха, женщина купила билеты на ближайший рейс в Грецию — уже из Екатеринбурга . Ей пришлось на поезде отправиться с детьми в Екатеринбург, а там оплатить ночной отдых в гостинице, поскольку вылет был рано утром. В результате семья все же воспользовалась турпутевкой, но два дня отдыха было потеряно. После возвращения из Греции бывшая должница подала иск в Индустриальный районный суд Перми , требуя взыскать с судебных приставов стоимость убытков и компенсацию морального вреда.

Представитель УФССП в ходе судебного заседания возражала против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что истица, являясь должником, не убедилась, что в отношении нее приставом-исполнителем снято ограничение на выезд из РФ и что оно фактически исполнено пограничной службой ФСБ . При этом истец спланировала отдых за границей, следовательно, должна самостоятельно нести негативные последствия от собственных действий. Представитель приставов также добавила, что в отношении детей право на выезд ограничено не было, у детей имеются законные представители, поэтому требования о взыскании убытков на поездку детей за пределы РФ удовлетворению не подлежат.

Суд, однако, рассмотрев дело, установил, что, вопреки установленному порядку, копия постановления об отмене ограничения на выезд не была в установленные сроки направлена судебным приставом старшему судебному приставу для формирования реестра должников, в отношении которых отменены временные ограничения на выезд. Путевка была приобретена истицей для нее и ее внуков, в связи с чем законные представители детей не имели возможности выехать по ней со своими детьми. Воспользоваться же путевкой самостоятельно внуки не могли в силу возраста.

В результате с Федеральной службы судебных приставов за счет казны РФ в пользу истицы было взыскано 78 916, 80 руб. ущерба (оплата железнодорожных и авиабилетов, гостиницы, двух пропущенных суток проживания в отеле с питанием по системе «все включено» и трансфера из аэропорта в отель для истицы и ее внуков), компенсация морального вреда в 10 000 руб., расходы на оплату юридических услуг в 10 000 руб. и госпошлины в 2868 руб. На это решение была подана апелляционная жалоба, однако Пермский краевой суд оставил ее без удовлетворения.