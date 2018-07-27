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В Череповце поймали переодетого в девушку уклониста
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В Череповце поймали переодетого в девушку уклониста 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Череповце задержали переодетого в девушку уклониста от армии, сообщается на сайте вневедомственной охраны Вологодской области.
Сообщается, что 25 июля в Череповце сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на двух молодых людей и девушку, которые шли по тротуару. Отмечается, что росгвардейцы попросили компанию предъявить документы.
"Поскольку молодая женщина не смогла сообщить свои данные, для установления личности она была доставлена в отдел полиции. В ходе проведения процедуры дактилоскопирования установлено, что предполагаемая гражданка — мужчина 1996 года рождения, житель города Вытегры. Кроме того, 22-летний гражданин находится в розыске, как лицо уклоняющееся от призыва на военную службу", — говорится в сообщении.
При этом не уточняется, переоделся ли парень в девушку, пытаясь скрыться от призыва, или сделал это по другим соображениями, не связанным с перспективой срочной службы в армии.
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