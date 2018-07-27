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Саратовские автомойки оштрафуют за сброс загрязняющих веществ
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Саратовские автомойки оштрафуют за сброс загрязняющих веществ 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В результате проверки автомоек расположенных по улицам: Антонова, Чехова, Днепропетровская, Шехурдина, 2-я Садовая, Чернышевского, Дегтярной площади выявлены факты несоблюдения требований, предъявляемых к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения: зафиксированы негативное воздействие на окружающую среду и сброс загрязняющих веществ.
Проверенным организациям выставлены к оплате счета за сброс загрязняющих веществ на общую сумму 92 177,55 рублей, а также за негативное воздействие на окружающую среду — 77 395,16 рублей.
Инспекция водных ресурсов ООО «КВС» регулярно проводит проверки, определяющие качество сточных вод. В соответствии с действующим законодательством (постановление правительства Саратовской области №220-П от 14.10.2004, Постановление Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г.) отбор проб сточных вод проводится не чаще одного раза в месяц и не реже одного раза в год. В целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, предприятия, работающие со сточными водами, для снижения содержания загрязняющих веществ обязаны устанавливать локальные очистные сооружения либо создавать системы оборотного водоснабжения. Каждая автомобильная мойка должна иметь в наличии песко— и нефтеуловители.
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