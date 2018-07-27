Саратовские автомойки оштрафуют за сброс загрязняющих веществ

В результате проверки автомоек расположенных по улицам: Антонова, Чехова, Днепропетровская, Шехурдина, 2-я Садовая, Чернышевского, Дегтярной площади выявлены факты несоблюдения требований, предъявляемых к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения: зафиксированы негативное воздействие на окружающую среду и сброс загрязняющих веществ.

Проверенным организациям выставлены к оплате счета за сброс загрязняющих веществ на общую сумму 92 177,55 рублей, а также за негативное воздействие на окружающую среду — 77 395,16 рублей.