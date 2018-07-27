Госдума утвердила 44 закона для реализации послания Путина

«Мы с вами определили для себя приоритетом его законодательное обеспечение. В рамках первоначального плана нам необходимо было принять 67 законов. На сегодняшний день принято 44», — сообщил Володин.

По его словам, еще 18 законопроектов Госдума рассмотрит осенью, пять инициатив чиновники ждут от правительства до конца года.

Спикер ГД подчеркнул, что работа над этими законопроектами «крайне важна», так как они формируют основу достижения национальных целей, определенных майским указом президента. Речь идет о росте доходов и пенсий россиян выше инфляции, снижении уровня бедности и увеличении средней продолжительности жизни.

По словам Володина, в течение шести лет около 3,5 триллиона рублей направят на инфраструктурные проекты, развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Кроме того при составлении бюджета чиновники предусмотрели дополнительные средства на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи, закупку лекарств.