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Число курян, выбравших видеонаблюдение от «Ростелекома», выросло в пять раз
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Число курян, выбравших видеонаблюдение от «Ростелекома», выросло в пять раз 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Сервис быстро набирает популярность: только в июне жители центральной России приобрели более тысячи видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. А в Курской области за год число продаж таких видеокамер выросло в пять раз.
Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.
Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Сервисом «Видеонаблюдение» пользуются, в первую очередь люди, которым важно знать — всё ли в порядке дома. Например, родители с работы могут присмотреть за детьми после школы, или приглядывать за няней. Мы помогаем абонентам сохранять спокойствие и уверенность, находясь в любой точке мира, лишь бы там был интернет. С «Ростелекомом» легко организовать собственную систему видеонаблюдения. Отслеживать видеопоток можно как онлайн, так и в записи. И всё это за небольшие деньги. Тем более, что до конца года у нас можно приобрести видеокамеры на очень выгодных условиях».
Максим Бесхмельницын, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Число курян, выбирающих видеонаблюдение от «Ростелекома», растет. Людей волнует состояние их дома, безопасность родных и близких. Компания предлагает простое и недорогое решение, которое позволяет наблюдать за происходящим в своей квартире или во дворе из любой точки мира».
При покупке видеокамеры до 31 декабря 2018 года «Ростелеком» дарит абоненту целый год бесплатного использования услуги «Видеонаблюдение». А у абонентов услуг «Домашний Интернет», «Домашний Телефон» или «Телевидение» есть возможность приобрести камеру в рассрочку и получить «Видеонаблюдение» в подарок на два года.
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