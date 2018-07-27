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Руферов будут наказывать рублем за нелегальные вылазки на крыши Петербурга
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Руферов будут наказывать рублем за нелегальные вылазки на крыши Петербурга 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Петербургских руферов, устраивающих нелегальные экскурсии по крышам, могут начать наказывать. Поправки в городской закон об административных правонарушениях внес в Законодательное собрание депутат Денис Четырбок.
Парламентарий предлагает штрафовать руферов на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, фирмы и компании — от 50 до 200 тысяч рублей. Рассмотрение проекта начнется после каникул.
Четырбок отметил, что сомнительные экскурсии уже стали целой индустрией, а от предложений нет отбоя. Но у большинства организаторов прогулок по крышам нет разрешения на проведение подобных мероприятий.
— Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие свое хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей, — полагает депутат.
Кроме того, штраф — лишь первый шаг в борьбе с руферами. Вскоре будет разработан проект федеральной инициативы, которая в разы увеличит денежное наказание для любителей полазать по крышам.
Ранее Пятый канал рассказывал об отчаянныех руферах, которые нелегально покорили Петропавловскую крепость.
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