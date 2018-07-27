В выходные Верх-Исетский район останется без трамваев

Ограничения будут вводиться дважды из-за ремонта путей, об этом сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал»

Движение трамваев будет перекрыто в обоих направлениях на участке улицы Красноуральской, от Синяева до Татищева. Ограничения будут вводиться дважды: с полуночи 28 июля до 6 утра 30 июля и с полуночи 11 августа до 6 утра 13 августа. Перекрытия связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей.

В связи с этим движение изменят трамваи №1, 2, 3, 11, 19 и 21.

Напомним, до этого ограничения вводились с 14 до 16 июля и с 21 до 23 июля. Тогда из-за ремонта трамвайных путей был перекрыт участок улицы Красноуральской, от Синяева до Нагорной.