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В выходные Верх-Исетский район останется без трамваев
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В выходные Верх-Исетский район останется без трамваев 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Ограничения будут вводиться дважды из-за ремонта путей, об этом сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал».
Движение трамваев будет перекрыто в обоих направлениях на участке улицы Красноуральской, от Синяева до Татищева. Ограничения будут вводиться дважды: с полуночи 28 июля до 6 утра 30 июля и с полуночи 11 августа до 6 утра 13 августа. Перекрытия связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей.
В связи с этим движение изменят трамваи №1, 2, 3, 11, 19 и 21.
Напомним, до этого ограничения вводились с 14 до 16 июля и с 21 до 23 июля. Тогда из-за ремонта трамвайных путей был перекрыт участок улицы Красноуральской, от Синяева до Нагорной.
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