КС Болгарии: конвенция СЕ против насилия в отношении женщин противоречит конституции 

СОФИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Конституционный суд Болгарии признал, что положения конвенции Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия (известна как Стамбульская конвенция) противоречат конституции страны. Решение судей, принятое большинством голосов, опубликовано на официальном сайте высшей судебной инстанции Болгарии.
"Несмотря на бесспорные положительные стороны, Стамбульская конвенция имеет внутренние противоречия", и что ее отдельные части «выходят за рамки декларированных целей», отмечается в заявлении.
По мнению экспертов по конституционному праву, решение высшей судебной инстанции однозначно указывает, что конвенция ратифицирована быть не может.
Суть спора
В конце января болгарское правительство большинством голосов приняло Стамбульскую конвенцию и отправила документ на рассмотрение Народного собрания (парламента) страны. Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) рассчитывала быстро ратифицировать конвенцию в парламенте, чтобы выполнить взятые перед Брюсселем обязательства. Однако из-за наличия в документе понятия «гендер» и «сексуальная ориентация» это предложение вызвало широкий, в основном негативный, общественный резонанс.
Категорически отвергла инициативу правительства о внесении конвенции в парламент Болгарская православная церковь, которая оценила, что Стамбульская конвенция подрывает основы болгарского самосознания, противоречит христианской религии, заставляет сомневаться в будущем европейской христианской цивилизации. Этой же позиции придерживаются и представители других религиозных конфессий.
Конвенция, принятая в Стамбуле всеми 47 странами — членами Совета Европы 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием, но на данный момент ее ратифицировали лишь 18 государств. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия. Они должны также создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь.