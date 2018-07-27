КС Болгарии: конвенция СЕ против насилия в отношении женщин противоречит конституции

СОФИЯ, 27 июля. / ТАСС /. Конституционный суд Болгарии признал, что положения конвенции Совета Европы против насилия в отношении женщин и домашнего насилия (известна как Стамбульская конвенция) противоречат конституции страны. Решение судей, принятое большинством голосов, опубликовано на официальном сайте высшей судебной инстанции Болгарии.

"Несмотря на бесспорные положительные стороны, Стамбульская конвенция имеет внутренние противоречия", и что ее отдельные части «выходят за рамки декларированных целей», отмечается в заявлении.

По мнению экспертов по конституционному праву, решение высшей судебной инстанции однозначно указывает, что конвенция ратифицирована быть не может.

Суть спора

В конце января болгарское правительство большинством голосов приняло Стамбульскую конвенцию и отправила документ на рассмотрение Народного собрания (парламента) страны. Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) рассчитывала быстро ратифицировать конвенцию в парламенте, чтобы выполнить взятые перед Брюсселем обязательства. Однако из-за наличия в документе понятия «гендер» и «сексуальная ориентация» это предложение вызвало широкий, в основном негативный, общественный резонанс.

Категорически отвергла инициативу правительства о внесении конвенции в парламент Болгарская православная церковь , которая оценила, что Стамбульская конвенция подрывает основы болгарского самосознания, противоречит христианской религии, заставляет сомневаться в будущем европейской христианской цивилизации. Этой же позиции придерживаются и представители других религиозных конфессий.