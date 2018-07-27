Ещё
Аэрозоли с наноботами спасут наш мир?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэрозоли с наноботами спасут наш мир? 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
В Массачусетском Технологическом Институте разработали технологию, воплощающую фантастические идеи о микроскопических роботах-помощниках в жизнь. Это спрей, который содержит наноботы, пассивные автоматические датчики, настроенные на распознавание конкретных видов угроз. Достаточно распылить аэрозоль в опасном месте и считать сигнал, чтобы сделать выводы. Нанобот состоит из подложки и активной части. Первое — это коллоид, нерастворимая частица или устойчивая молекула. Она слишком маленькая и легкая, поэтому из-за столкновений между собой и движения атмосферы взвесь таких частиц не успевает упасть на землю под действием силы тяжести, а долго парит в воздухе. Если распылить спрей в начале трубы и подать поток воздуха через вентилятор, он пролетит через нее, собирая информацию.
Активная часть нанобота представлена тонким, двумерным, как графен, фрагментом вещества наноразмеров. Оно чувствительно к конкретному соединению, например, аммиаку, после химической реакции с ним резко улучшает свою электропроводимость. К этому материалу прикреплен простейший фотодиод, который вырабатывает электрический ток при попадании света. Когда нанобот натыкается на россыпь аммиака, его свойства меняются, через систему проскакивает поток электронов, что фиксируется устройством памяти. Одноразовый датчик.
Без коллоидной основы наноботы никуда не полетят, а вот в связке с ней их можно пропустить и через трубы, и через сосуды в теле человека. Останется только отловить на выходе, хотя бы при помощи куска марли, а затем посчитать число сработавших наноботов-датчиков. И сделать вывод о наличии конкретных веществ в исследуемом объекте, без необходимости проникать в него. Насколько это упростит и обезопасит диагностику всего и всея, можно только мечтать!
TechCult: последние новости
Марсианская пыльная буря, в которой погибает Opportunity, охватила всю планету Испанский стартап делает чатботов глупее, чтобы они начали приносить пользу Ученые из Стэнфорда разработали революционную батарею на базе жидкого металла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта305
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара137
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной676
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение