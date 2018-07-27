Аэрозоли с наноботами спасут наш мир?

В Массачусетском Технологическом Институте разработали технологию, воплощающую фантастические идеи о микроскопических роботах-помощниках в жизнь. Это спрей, который содержит наноботы, пассивные автоматические датчики, настроенные на распознавание конкретных видов угроз. Достаточно распылить аэрозоль в опасном месте и считать сигнал, чтобы сделать выводы. Нанобот состоит из подложки и активной части. Первое — это коллоид, нерастворимая частица или устойчивая молекула. Она слишком маленькая и легкая, поэтому из-за столкновений между собой и движения атмосферы взвесь таких частиц не успевает упасть на землю под действием силы тяжести, а долго парит в воздухе. Если распылить спрей в начале трубы и подать поток воздуха через вентилятор, он пролетит через нее, собирая информацию.

Активная часть нанобота представлена тонким, двумерным, как графен, фрагментом вещества наноразмеров. Оно чувствительно к конкретному соединению, например, аммиаку, после химической реакции с ним резко улучшает свою электропроводимость. К этому материалу прикреплен простейший фотодиод, который вырабатывает электрический ток при попадании света. Когда нанобот натыкается на россыпь аммиака, его свойства меняются, через систему проскакивает поток электронов, что фиксируется устройством памяти. Одноразовый датчик.

Без коллоидной основы наноботы никуда не полетят, а вот в связке с ней их можно пропустить и через трубы, и через сосуды в теле человека. Останется только отловить на выходе, хотя бы при помощи куска марли, а затем посчитать число сработавших наноботов-датчиков. И сделать вывод о наличии конкретных веществ в исследуемом объекте, без необходимости проникать в него. Насколько это упростит и обезопасит диагностику всего и всея, можно только мечтать!