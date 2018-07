Как взвеситься в космосе: фото и видео с борта МКС

Материал подготовлен National Geographic Россия . Читать в первоисточнике.

Живущие на МКС космонавты регулярно проходят процедуру взвешивания. Оно проводится на Международной космической станции раз в месяц в рамках программы медицинского обследования. Для этого созданы специальные космические весы под названием «Измеритель масс».

По словам российского космонавта Олега Артемьева, прибор работает по другому принципу, нежели весы на Земле, которые определяют не массу, а вес тела — то есть силу тяжести, с какой оно давит на прибор. В невесомости, где и карандаш, и контейнер с грузом имеют равный — нулевой — вес, это не имеет смысла. Поэтому инженеры придумали колеблющуюся платформу на пружинах, которая легко собирается и разбирается после взвешивания.

Раз в месяц у нас на станции проходит взвешивание, которое входит в программу медицинского обследования. Весы, конечно же, специальные, космические Называется прибор — «Измеритель масс». Обычные «земные» весы определяют не массу, а вес тела — то есть силу тяжести, с какой оно давит на прибор. В невесомости такой принцип неприемлем, здесь и карандаш, и контейнер с грузом имеют равный вес — нулевой! Поэтому инженеры придумали вот такую колеблющуюся платформу на пружинах. Как известно, период свободных колебаний груза на пружине зависит от его массы. Поэтому при движении платформы с космонавтом измеряется период затухающих колебаний с пересчётом результатов на величину массы. Так мы и узнаем стоит ли начать активнее заниматься спортом или можно продолжать есть на ночь Весы легко собираются и разбираются после взвешивания.. The device we are using for weighing is called the Body Mass Measurement Device (BMMD). Using BMMD we can accurately measure body mass with the help of Newton’s Second Law of Motion, F=ma (force is equal to mass times acceleration). A cosmonaut places chest and abdomen on the subject support, and the oscillation of a spring is used to measure mass.

Публикация от Oleg Artemyev (@olegmks) 17 Июл 2018 в 2:19 PDT Период свободных колебаний груза на пружине зависит от его массы. Таким образом при движении платформы с космонавтом измеряется период затухающих колебаний с пересчетом результатов на величину массы. Замеры помогают космонавтам балансировать диету и распределять спортивную активность.