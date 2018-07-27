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На «iВолгу» с идеей строительства спортзала приехала участница с Камчатского края
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На «iВолгу» с идеей строительства спортзала приехала участница с Камчатского края 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Жительница Самары Полина Зяблова, учащаяся Самарской государственной сельскохозяйственной академии собирается заняться разведением индейки в частном подворье. «Территориально проект охватывает Красноярский район, Курумоч и близлежащие поселения. Задача проекта — обеспечение населения экологически чистым мясом птицы. Так как участвую первый раз, на мой взгляд, проект немного сыроват, но попытка не пытка», — считает девушка.
20-летняя жительница Петропавловска-Камчатского Марина Зубова представляет проект благоустройства «Под лежачий камень вода не течет». «Я три года работаю в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования „Детский оздоровительно-образовательный центр“ инструктором по физической культуре и спорту в Новоавачинском поселении. Мой проект направлен на благоустройство своего сельского поселения: планируется строительство спортивного зала. Мне очень хотелось бы, чтобы жители моего поселения потихоньку приобщались к спортивным мероприятиям», — уточнила автор.
Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.
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