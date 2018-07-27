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Финал Всемирных соревнований роботов-2018 начался в городе Ухань
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Финал Всемирных соревнований роботов-2018 начался в городе Ухань 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Ухань, 27 июля /Синьхуа/ — Финал Всемирных соревнований роботов-2018 открылся в пятницу в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай/.
Соревнования, которые продлятся три дня, организованы совместно Министерством промышленности и информатизации Китая, Китайским институтом электроники и зоной технико-экономического развития города Ухань.
Сообщается, что в соревнованиях принимают участие несколько сотен молодежных команд из более чем 10 стран мира, включая Китай, Россию, Австралию, Израиль и др. Количество участников превысило 5000 человек.
Как сообщил организатор соревнований, данное мероприятие нацелено на предоставление платформы обменов для молодежи мира, непрерывную мобилизацию интереса учащихся к науке, технологиям, инженерии и математике, а также воспитание учащихся в духе научно-технических инноваций и развитие их практических навыков.
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