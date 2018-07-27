Финал Всемирных соревнований роботов-2018 начался в городе Ухань

Ухань, 27 июля / Синьхуа / — Финал Всемирных соревнований роботов-2018 открылся в пятницу в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй /Центральный Китай /.

Соревнования, которые продлятся три дня, организованы совместно Министерством промышленности и информатизации Китая, Китайским институтом электроники и зоной технико-экономического развития города Ухань.

Австралию, Сообщается, что в соревнованиях принимают участие несколько сотен молодежных команд из более чем 10 стран мира, включая Китай, Россию Израиль и др. Количество участников превысило 5000 человек.

Как сообщил организатор соревнований, данное мероприятие нацелено на предоставление платформы обменов для молодежи мира, непрерывную мобилизацию интереса учащихся к науке, технологиям, инженерии и математике, а также воспитание учащихся в духе научно-технических инноваций и развитие их практических навыков.