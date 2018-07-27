Омбудсмен встала на защиту южноуральских дач в «газовой» зоне 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова попросила прокуратуру приостановить снос строений в СНТ «Дружба» Сосновского района, расположенных на минимальном расстоянии до объектов газоснабжения.
"Возведение строений в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения осуществлялось из-за отсутствия доступа граждан к сведениям об ограничениях в использовании земельных участков", — отметила она.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе южноуральского омбудсмена, на рассмотрении Госдумы сейчас находятся два законопроекта, которые могут урегулировать данный вопрос без сноса построек.
Стоит напомнить, что еще в 2017 году во время прямой линии с президентом член СНТ «Дружба» Светлана Романова пожаловалась Владимиру Путину на данную проблему. ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» потребовало снести все строения в радиусе 150 метров от газораспределительной станции (ГРС). Прокурор Сосновского района в интересах неопределенного круга лиц подал соответствующий иск в суд, инстанция требования удовлетворила.
Владимир Путин тогда заявил, что нужно оставить в покое тех, кто построился в 100-метровой зоне.
"После сказанного Президентом РФ и проводимой законотворческой деятельности у людей появилась надежда, но, к сожалению, по факту, несмотря на озвученные намерения, позиция ПАО «Газпром» и его структурных подразделений, а также органов прокуратуры не изменилась. Люди продолжают жить под угрозой сноса их имущества, состоялись решения суда. Более того, по требованию прокуратуры в настоящее время заявителю предъявляется требование о сносе дома", — подытожила Павлова.