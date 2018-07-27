Омбудсмен встала на защиту южноуральских дач в «газовой» зоне

"Возведение строений в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения осуществлялось из-за отсутствия доступа граждан к сведениям об ограничениях в использовании земельных участков", — отметила она.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе южноуральского омбудсмена, на рассмотрении Госдумы сейчас находятся два законопроекта, которые могут урегулировать данный вопрос без сноса построек.

Стоит напомнить, что еще в 2017 году во время прямой линии с президентом член СНТ «Дружба» Светлана Романова пожаловалась Владимиру Путину на данную проблему. ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» потребовало снести все строения в радиусе 150 метров от газораспределительной станции (ГРС). Прокурор Сосновского района в интересах неопределенного круга лиц подал соответствующий иск в суд, инстанция требования удовлетворила.

Владимир Путин тогда заявил, что нужно оставить в покое тех, кто построился в 100-метровой зоне.