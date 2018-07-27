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КС требует установить механизм индексации взысканных сумм
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КС требует установить механизм индексации взысканных сумм 

Время бухгалтера 3 часа назад
Судьи признали нарушение Конституции РФ статьей 208 ГПК, предполагающей индексацию суммы, взысканной через суд, на день исполнения решения.
Изъян в том, что Кодекс не регулирует порядок такого удорожания финансовых требований участника спора.
Закон РСФСР предписывал использовать для этого индекс потребительских цен, но с 2005 года нормативный акт не действует.
Следствием пробела в законодательстве стали отказы в индексации присужденных заявителям конституционных жалоб средств в различных судах РФ, вплоть до высшей инстанции.
КС указал, что спорные положения в силу своей неполноты узаконивают пренебрежение служителей Фемиды негативным влиянием инфляции на интересы выигравшей стороны по делу, если решение исполняется не сразу.
Нормотворцам рекомендовано установить критерии индексации, предусмотренной ч.1 ст. 208 ГПК РФ.
До этого момента судьи должны применять индекс потребительских цен в соответствии с открытыми данными Росстата.
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