Жители Екатеринбурга и Свердловской области в ночь с 27 на 28 июля увидели в небе уникальное и редкое лунное затмение, когда спутник Земли приобрел кровавый оттенок. Пользователи социальных сетей активно делились фотографиями в городских пабликах, сообщает в субботу, 28 июля, «АиФ-Урал».
Затмение началось около полуночи, и в 00.30 спутник Земли полностью скрылся в тени Солнца. Но при этом находящийся ниже Луны Марс ярко отдавал красноватым оттенком. Благодаря этому эффекту, Луна приобрела ярко-красный цвет. Полностью лунное затмение завершилось в четвертом часу ночи.
Многие из екатеринбуржцев не спали этой ночью, наблюдали явление и делились фотографиями в социальных сетях. Пожалуй, самыми яркими и сочными получились фотографии у екатеринбургского фотографа Василия Яковлева, который снимал Луну на объектив с фокусным расстоянием 600 мм.
По словам уральских астрономов, прошедшее лунное затмение — самое продолжительное в 21 веке. «Луна настолько глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость будет в несколько раз меньше чем у Марса. Оба небесных светила будет иметь красноватый оттенок», — рассказала ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.