Жители Среднего Урала увидели кровавое затмение — как это было

Жители Екатеринбурга Свердловской области в ночь с 27 на 28 июля увидели в небе уникальное и редкое лунное затмение, когда спутник Земли приобрел кровавый оттенок. Пользователи социальных сетей активно делились фотографиями в городских пабликах, сообщает в субботу, 28 июля, «АиФ-Урал»

Затмение началось около полуночи, и в 00.30 спутник Земли полностью скрылся в тени Солнца. Но при этом находящийся ниже Луны Марс ярко отдавал красноватым оттенком. Благодаря этому эффекту, Луна приобрела ярко-красный цвет. Полностью лунное затмение завершилось в четвертом часу ночи.

Многие из екатеринбуржцев не спали этой ночью, наблюдали явление и делились фотографиями в социальных сетях. Пожалуй, самыми яркими и сочными получились фотографии у екатеринбургского фотографа Василия Яковлева, который снимал Луну на объектив с фокусным расстоянием 600 мм.