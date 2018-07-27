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Курян приглашают принять участие в Общероссийском родительском собрании
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Курян приглашают принять участие в Общероссийском родительском собрании 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
Мероприятие пройдёт в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны
В преддверии начала нового учебного года, 29 августа в Москве состоится традиционное Общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Мероприятие пройдёт в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны. На связь с Москвой выйдут восемь российских городов из шести федеральных округов.
В настоящее время все желающие могут направить направить вопрос через форму и через аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях. Наиболее острые из них станут предметом обсуждения в ходе собрания.
Партнёром в организации и проведении собрания выступает общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей», одним из стратегических направлений работы которой является родительское просвещение.
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