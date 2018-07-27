Ещё
Панков отметил активность и работоспособность Госдумы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панков отметил активность и работоспособность Госдумы 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Москве прошло заключительное пленарное заседание весенней сессии 2018 года, депутат ГосДумы Николай Панков в своем информационном канале «Пара слов» сообщил, что Дума стала более работоспособной и активной.
АиФ: последние новости
В Саратове стали принимать к оплате банковские карты за проезд в трамвае Студенты РУДН прошли практику в саратовском филиале «Управление отходами» Панков: Парламент во главе с Володиным способен справиться со всеми вызовам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта226
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной672
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать86
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение