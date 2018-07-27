Нижегородские теплоэнергетики готовятся к старту отопительного сезона

Вместе с чемпионатом мира по футболу в Нижнем закончился режим «технологической тишины». Теплоэнергетики должны успеть подготовить город к старту отопительного сезона.

Сразу на десяток объектов в Канавинском, Московском, Сормовском, Нижегородском и Советском районах вышли бригады АО «Теплоэнерго». Самые критические участки сетей и больше трети котельных и теплопунктов подготовили к зиме ещё до начала матчей и наплыва иностранных болельщиков, но основной объём работ всё же в планах на ближайший месяц.

«Ремонтная кампания в этом году очень сложная: начав её на две недели раньше, мы успели сделать больше 30%, — говорит генеральный директор компании Александр Котельников . — Оставшуюся часть работ планируем завершить к концу лета. К сожалению, придётся ограничивать дорожное движение, поэтому мы просим горожан потерпеть временные неудобства. Мы делаем всё возможное, чтобы к 15 сентября город был готов начать отопительный сезон».

Александр Котельников побывал на одном из сложных и ответственных объектов. К магистральной теплотрассе от дома № 14 по ул. Ковалихинской до дома № 5 по ул. Большая Печёрская подключено около 80 потребителей — медицинские учреждения, жилые и административные здания. Участок был в крайне изношенном состоянии. Чтобы не отключать горячую воду надолго, ремонтировать его начали одновременно с Нагорной теплоцентралью. Работы продолжат, используя временные трубопроводы-перемычки. Это значит, что в домах, офисах и городской больнице, несмотря ни на что, будет горячая вода.

Изношенные трубы меняют на современные стальные в пенополимерминеральной изоляции — с увеличенным сроком службы и низкой теплопроводностью. Ремонт идёт по графику.

Чтобы обнаружить другие столь же критические участки, теплоэнергетики теперь применяют метод акустической томографии. В 2018 году компания намерена отремонтировать 53 км сетей. Инвестиционная программа предприятия предполагает замену 26,2 км ветхих сетей. Сроки сжатые, но новые технологии уже несколько лет позволяют вести ремонтные работы круглый год.