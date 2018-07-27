Названа причина передислокации Приморской флотилии во Владивосток

Командующий флотилией контр-адмирал Сергей Журга рассказал еженедельнику «Звезда» о переменах, которые ожидают это оперативно-стратегическое объединение ТОФ.

— Сергей Юрьевич, по итогам прошлого учебного года Приморская флотилия была признана лучшим объединением Тихоокеанского флота. Удается ли вам и в нынешнем году держать «планку» на том же уровне? Каково основное предназначение флотилии в нынешней обстановке и что является главной составляющей ее ударной мощи?

— Вряд ли мое мнение в отношении того, удается ли нам держать «планку» на прежнем уровне, будет объективным, да и оценку по итогам года выставляет командование, а не я. Поэтому поживем, как говорится, — увидим. Единственное, в чем могу заверить ваших читателей, — личный состав флотилии продолжает относиться к своим должностным обязанностям, как и прежде: с максимальной отдачей сил. И именно люди являются главной составляющей всех наших успехов. Читать далее…