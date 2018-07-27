«Звезда» и «Уралмашзавод» договорились о сотрудничестве на Морском салоне-2018

Международный морской салон во Владивостоке принес первые плоды. В рамках мероприятия приморский завод «Звезда» договорился с «Уралмашзаводом» о поставке двух мостовых кранов — грузоподъемность каждого из них 320 тонн.

В соглашении прописано, что поставка, монтаж, сборка кранов и пуско-наладочные работы проведут специалиста «Уралмашзавода». Те же специалисты займутся обучением персонала для работы с оборудованием.

«Мостовые краны будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов. Оснащение верфи современным крановым оборудованием позволит значительно расширить производственные мощности «Звезды» и обеспечит предприятию полный технологический цикл производства», — рассказали в управлении информационной политики ПАО «НК»Роснефть»

Фото — ПАО «НК»Роснефть»