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«Звезда» и «Уралмашзавод» договорились о сотрудничестве на Морском салоне-2018
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«Звезда» и «Уралмашзавод» договорились о сотрудничестве на Морском салоне-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Международный морской салон во Владивостоке принес первые плоды. В рамках мероприятия приморский завод «Звезда» договорился с «Уралмашзаводом» о поставке двух мостовых кранов — грузоподъемность каждого из них 320 тонн.
В соглашении прописано, что поставка, монтаж, сборка кранов и пуско-наладочные работы проведут специалиста «Уралмашзавода». Те же специалисты займутся обучением персонала для работы с оборудованием.
«Мостовые краны будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов. Оснащение верфи современным крановым оборудованием позволит значительно расширить производственные мощности «Звезды» и обеспечит предприятию полный технологический цикл производства», — рассказали в управлении информационной политики ПАО «НК»Роснефть».
Фото — ПАО «НК»Роснефть»
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