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Жители Зеленоградска в знак протеста вышли на пляж с мочалками и тазиками
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Жители Зеленоградска в знак протеста вышли на пляж с мочалками и тазиками 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В пятницу, 27 июля, жители Зеленоградска пришли на побережья курортного города с мочалками и тазиками. Видео протеста размещено в официальной группе «Клопс» на сайте «ВКонтакте».
Около 20 человек пришли на променад с принадлежностями для душа. Таким образом местные жители протестуют против отсутствия в городе воды.
Жители скандировали: «Воды! Воды!». После этого люди спустились с тазиками на пляж. После акции они намерены посетить местную администрацию, чтобы узнать, какие меры принимаются для устранения проблем с водой.
Во многих жилых домах Зеленоградска уже месяц у людей нет возможности помыться или воспользоваться канализацией. В городе не работает бассейн, закрыты автомойки, не функционируют общественные туалеты на пляжах. Жители намерены писать жалобу президенту РФ Владимиру Путину.
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