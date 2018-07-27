Жители Зеленоградска в знак протеста вышли на пляж с мочалками и тазиками

В пятницу, 27 июля, жители Зеленоградска пришли на побережья курортного города с мочалками и тазиками. Видео протеста размещено в официальной группе «Клопс» на сайте «ВКонтакте».

Около 20 человек пришли на променад с принадлежностями для душа. Таким образом местные жители протестуют против отсутствия в городе воды.

Жители скандировали: «Воды! Воды!». После этого люди спустились с тазиками на пляж. После акции они намерены посетить местную администрацию, чтобы узнать, какие меры принимаются для устранения проблем с водой.