Редактор хвалынской газеты «Звезда» рассказала о сокрытии чиновниками статистической информации

Вчера, 26 июля, редактор хвалынской газеты «Звезда» Татьяна Кобзева на своей странице в Facebook заявила, что в местном ЗАГС скрывают информацию. Управление отказалось предоставить изданию информацию о смертности и рождаемости в региональном центре за неделю.

«С 12 года наша газета давала статистику района: сколько умерло, сколько народилось, женились и развелось. А тут нате… Нельзя оказывается! Только все среднее по области, региональное управление ЗАГС запретило!» — отметила журналист.