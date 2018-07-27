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Редактор хвалынской газеты «Звезда» рассказала о сокрытии чиновниками статистической информации
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Редактор хвалынской газеты «Звезда» рассказала о сокрытии чиновниками статистической информации 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 26 июля, редактор хвалынской газеты «Звезда» Татьяна Кобзева на своей странице в Facebook заявила, что в местном ЗАГС скрывают информацию. Управление отказалось предоставить изданию информацию о смертности и рождаемости в региональном центре за неделю.
«С 12 года наша газета давала статистику района: сколько умерло, сколько народилось, женились и развелось. А тут нате… Нельзя оказывается! Только все среднее по области, региональное управление ЗАГС запретило!» — отметила журналист.
Напомним, 19 июля появилась информация, что в Балашове изъяли 318 из 2313 экземпляров районной газеты «Балашовская правда» со статьей, посвященной пенсионной реформе.
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