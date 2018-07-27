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Buman Media представляет ежегодное исследование PR-рынка России
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Buman Media представляет ежегодное исследование PR-рынка России 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
При поддержке компании HeadHunter агентство Buman Media провело опрос, в котором приняли участие 90 директоров по связям с общественностью и маркетингу из таких сфер, как ритейл, ИТ, финансы, промышленность, FMCG и др.
PR-специалисты проанализировали работу в рекламной индустрии по нескольким параметрам; по итогам опроса голоса распределились следующим образом:
Самые сложные аспекты деятельности компаний за 2018 год:
20% — создание качественного, доступного и вовлекающего контента
19% — выбор эффективных каналов для коммуникации
15% — оценка эффективности реализованных проектов
14% — повышение значимости PR для руководства
13% — управление кризисными коммуникациями
8% — важность развития HR-бренда компании
Наиболее эффективные каналы:
22% — работа с социальными сетями
20% — онлайн-СМИ  15% — специальные мероприятия
11% — работа с блогерами
Отраслевые мероприятия (конференции, форумы, выставки) особенно важны для государственных организаций и таких отраслей, как услуги для бизнеса, розничная торговля, а также маркетинг, реклама и дизайн.
Навыки, требующие развития:
19% — опыт в SMM и работе с блогерами.
17% — экспертизы в области кризисных коммуникаций.
14% — квалификации для создания и реализации интегрированных кампаний
11% — креативные кампании
Также требуют усовершенствования такие умения, как способность искать и анализировать информацию, копирайтинг, встраивание в актуальную повестку дня.
Формат обучения:
23% отраслевым мероприятиям
20% чтению профессиональной литературы
19% дополнительное образование,
18% онлайн-курсы.
14% специализированные СМИ.
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