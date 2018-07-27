Buman Media представляет ежегодное исследование PR-рынка России

При поддержке компании HeadHunter агентство Buman Media провело опрос, в котором приняли участие 90 директоров по связям с общественностью и маркетингу из таких сфер, как ритейл, ИТ, финансы, промышленность, FMCG и др.

PR-специалисты проанализировали работу в рекламной индустрии по нескольким параметрам; по итогам опроса голоса распределились следующим образом:

Самые сложные аспекты деятельности компаний за 2018 год:

20% — создание качественного, доступного и вовлекающего контента

19% — выбор эффективных каналов для коммуникации

15% — оценка эффективности реализованных проектов

14% — повышение значимости PR для руководства

13% — управление кризисными коммуникациями

8% — важность развития HR-бренда компании

Наиболее эффективные каналы:

22% — работа с социальными сетями

20% — онлайн-СМИ 15% — специальные мероприятия

11% — работа с блогерами

Отраслевые мероприятия (конференции, форумы, выставки) особенно важны для государственных организаций и таких отраслей, как услуги для бизнеса, розничная торговля, а также маркетинг, реклама и дизайн.

Навыки, требующие развития:

19% — опыт в SMM и работе с блогерами.

17% — экспертизы в области кризисных коммуникаций.

14% — квалификации для создания и реализации интегрированных кампаний

11% — креативные кампании

Также требуют усовершенствования такие умения, как способность искать и анализировать информацию, копирайтинг, встраивание в актуальную повестку дня.

Формат обучения:

23% отраслевым мероприятиям

20% чтению профессиональной литературы

19% дополнительное образование,

18% онлайн-курсы.

14% специализированные СМИ.