В Кировской области нашли живым заблудившегося на болоте пенсионера

Сообщается, что 64-летний житель села Кай Верхнекамского района вместе с односельчанами выехал на тракторе на болото для сбора поспевших ягод морошки. Уходя в лес, они договорились выйти к транспортному средству к определенному времени. Но в назначенный час пенсионер не появился, а односельчане уехали без него, решив вернуться позже и организовать поиски.

"После двухдневных поисков, не увенчавшихся успехом, жители села Кай обратились в полицию. Была сформирована поисковая группа, в которую вошли 12 сотрудников органов внутренних дел и четверо местных жителей, хорошо знающих местность. Поиски возобновились на рассвете 26 июля. Спустя несколько часов заблудившегося мужчину нашли на болоте в шести километрах от места захода. На протяжении трех суток ему пришлось питаться собранными ягодами. Пенсионер уже впал в отчаяние от того, что ему не удастся вернуться к людям, поэтому был очень рад встрече с полицейскими", — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу, сейчас его здоровью ничто не угрожает.