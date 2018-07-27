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В Кировской области нашли живым заблудившегося на болоте пенсионера
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В Кировской области нашли живым заблудившегося на болоте пенсионера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли живым пожилого мужчину, который 23 июля пропал на болоте в Кировской области, сообщает УМВД России по региону.
Сообщается, что 64-летний житель села Кай Верхнекамского района вместе с односельчанами выехал на тракторе на болото для сбора поспевших ягод морошки. Уходя в лес, они договорились выйти к транспортному средству к определенному времени. Но в назначенный час пенсионер не появился, а односельчане уехали без него, решив вернуться позже и организовать поиски.
"После двухдневных поисков, не увенчавшихся успехом, жители села Кай обратились в полицию. Была сформирована поисковая группа, в которую вошли 12 сотрудников органов внутренних дел и четверо местных жителей, хорошо знающих местность. Поиски возобновились на рассвете 26 июля. Спустя несколько часов заблудившегося мужчину нашли на болоте в шести километрах от места захода. На протяжении трех суток ему пришлось питаться собранными ягодами. Пенсионер уже впал в отчаяние от того, что ему не удастся вернуться к людям, поэтому был очень рад встрече с полицейскими", — говорится в сообщении.
Мужчину доставили в больницу, сейчас его здоровью ничто не угрожает.
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