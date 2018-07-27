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Большой Садовый пруд на севере Москвы откроют для купания после очистки дна
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Большой Садовый пруд на севере Москвы откроют для купания после очистки дна 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пляжную зону у Большого Садового пруда на севере столицы откроют для купальщиков после очистки дна водоема, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Владимир Сченснович.
«Сейчас не работает пляж Большого Садового пруда в САО из-за необходимости водолазной очистки дна. В ближайшее время пляж снова примет отдыхающих», — сказал Сченснович.
Он добавил, что в столице идет активное информирование граждан о правилах безопасности на воде.
«В Москве размещено 4 тысячи плакатов и показано около миллиона трансляций видеороликов по безопасности на водных объектах. Информирование ведется в метрополитене, в общественном транспорте, в учреждениях культуры, кинотеатрах, продовольственных сетях и в городских парах», — отметил Сченснович.
По его словам, всего на территории Москвы организовано 12 зон отдыха с купанием, 47 зон отдыха без купания и 67 мест массового отдыха.
Самыми популярными водоемами для отдыха стали пруды Борисовский, Мещерский, Большой Садовый и Шибаевский, а также Терлецкие пруды. Большое количество купальщиков также было зафиксировано на Белом озере, Химкинском водохранилище и в Строгинской пойме. Максимальное число одновременно отдыхающих на этих водоемах достигало 4,5 тысяч человек, а находящихся в воде — 350 человек на водоеме.
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