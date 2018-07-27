Ещё
Зато теплее будет: стеклянную пристройку к ИКЕА закрыли на ремонт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зато теплее будет: стеклянную пристройку к ИКЕА закрыли на ремонт 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Часть магазина ИКЕА в новосибирском торговом центре «МЕГА» закрыли на капитальный ремонт.
Ремонтные работы в новосибирской ИКЕА идут уже неделю. Как убедился сегодня корреспондент НГС, вся застеклённая пристройка к торговому комплексу (ранее это была последняя зона перед выходом в склад самообслуживания магазина ИКЕА) лишилась стен и потолка. На месте ведутся работы.
Внутри магазина также изменилась навигация. Сейчас, например, перекрыта зона, через которую можно было пройти от входа в магазин сразу в зону сопутствующих товаров, минуя мебельные отделы.
Как пояснила сегодня руководитель новосибирской «МЕГИ» Валентина Воронцова, в ИКЕА ведётся запланированный ремонт. Отчасти необходимость реконструкции «зимнего сада» вызвана суровыми погодными условиями Сибири. Закончиться работы должны до конца года.
Новосибирские торговые центры периодически затевают масштабные реконструкции. Так, в «Ауре» в 2016 году расширили внутренние помещения за счёт внешней галереи, чтобы отдать эти дополнительные площади ресторану «Хамовники», который открылся здесь в прошлом году.
ngs.ru: последние новости
Ждут ненужный чек: пассажиры метро встали в очереди перед турникетами Колонна из 200 байкеров проехала через Новосибирск по пути на фестиваль со стриптизом Время местное: табло на новосибирских вокзалах перестанут показывать московское время
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной357
Захарченко ранен211
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий692
Россиян могут лишить права на выезд54
Тысячи крымчан подозревают в измене родине110
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение