«Подрывают семейную преемственность»: Мария Шукшина высказалась о пенсионной реформе

Марии Шукшиной в мае исполнился 51 год. Актриса не только мама дочери Анны и сына Макара, но и близнецов Фомы и Фоки. Старшие наследники уже подарили ей внуков. Недавно ДНК-тест подтвердил, что ее сын Макар является отцом ребенка, которого родила его бывшая возлюбленная Фрейя Зильбер. Актриса готова заботиться о малыше. Также ее дочь в 2014 году подарила ей внука Вячеслава.

Так как у Марии много родственников, то она дорожит семейными ценностями. На днях поклонники попросили ее прокомментировать действия Госдумы , которая намерена поднять пенсионный возраст для мужчин и женщин. «Как живет русская женщина в отличие от западной? Она знает, что, когда она выйдет на пенсию, у нее появится больше времени и она наконец сможет заняться своими внуками!», — отметила артистка. Она пояснила, что в нашем менталитете заложено, что мы должны помогать родным. «Увеличив пенсионный возраст, наше правительство, не побоюсь этого слова, ПОДРЫВАЕТ СЕМЕЙНУЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, близость друг к другу, нашу русскую духовную составляющую, поскольку, как известно, на западе давно уже каждый за себя… А у нас…, конечно же, бабушки и дедушки все равно будут помогать, но просто на 8 лет позже, когда и энергия уже не та», — считает Шукшина.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1832502313355112211_4124727006"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

больше по теме

Кожевникова резко высказалась о повышении пенсионного возрастаАктриса раскритиковала действия властей, касающиеся повышения НДС и возраста выхода на заслуженных отдых. Актриса также предложила государству «перенять» и кое-что другое у европейских стран, если они решили поднять пенсионный возраст. По ее словам, в некоторых государствах если уходит из жизни один из супругов, то другой получает за него пенсию, так деньги остаются в семье, а у нас они переходят государству. К своему посту Мария добавила фото, на котором запечатлена с дочерью и подрастающим внуком. Многие поклонники согласились с мнением актрисы. Они негодуют из-за пенсионной реформы.