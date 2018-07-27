Москвичей призвали помогать стрижам

С начала июня до конца июля в Москве можно наблюдать «стрижепад». В этот период чёрные стрижи активно выводят птенцов, в связи с чем они часто выпадают из гнёзд. Власти города призывают жителей столицы помогать пернатым друзьям.

Если птенец оказывается на земле, ему требуется помощь человека, так как родители не прилетят за ним и не будут его кормить. По словам специалистов ГПБУ «Мосприрода», выпавшего стрижонка необходимо отнести в центр передержки, в котором принимают этих птиц. Они находятся в орнатории Сокольниках и в клинике «Зелёный попугай».

Их нельзя брать в руки, чтобы не повредить оперение. Необходимо найти коробку, доску или шершавый предмет, за который стрижонок сможет зацепиться лапками. Взрослой птице, которая оказалась на земле, также необходима аналогичная помощь. Зацепившись за поверхность, стриж должен полететь самостоятельно, подбрасывать его нельзя.